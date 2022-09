Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese svela chi ha deciso di chiudere (Di domenica 25 settembre 2022) Antonino Spinalbese in questi giorni ha parlato in più occasioni di sua figlia e anche di Belen Rodriguez. Oggi l’influencer ha confessato a Cristina Quaranta che la colpa della fine della storia con la showgirl argentina è sua, perché ha sbagliato ed ha fatto saltare la relazione. La storia con Belen Rodriguez: le nuove rivelazioni di Antonino Spinalbese. “Mio padre se n’era andato di casa per lavorare a Brescia ed è stato via più di un anno. Io non ho ricordi di questa cosa qui, ero molto piccolo. Però la sofferenza è mia adesso più che di mia figlia. Il mio carattere di essere molto premuroso conta, io vado troppo in ansia. Non posso essere sei madri, sei padri e sei fratelli. Quando Luna è nata, mia mamma dopo che mi sono lasciato mi ha detto ... Leggi su biccy (Di domenica 25 settembre 2022)in questi giorni ha parlato in più occasioni di sua figlia e anche di. Oggi l’influencer ha confessato a Cristina Quaranta che la colpa della fine della storia con la showgirl argentina è sua, perché ha sbagliato ed ha fatto saltare la relazione. La storia con: le nuove rivelazioni di. “Mio padre se n’era andato di casa per lavorare a Brescia ed è stato via più di un anno. Io non ho ricordi di questa cosa qui, ero molto piccolo. Però la sofferenza è mia adesso più che di mia figlia. Il mio carattere di essere molto premuroso conta, io vado troppo in ansia. Non posso essere sei madri, sei padri e sei fratelli. Quando Luna è nata, mia mamma dopo che mi sono lasciato mi ha detto ...

