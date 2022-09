ASL Napoli 1: Concorso per 20 Dirigenti Medici (Di domenica 25 settembre 2022) L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro Napoli ha indetto un Bando di Concorso per 20 Figure Professionali come Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per l’area emergenza urgenza nelle U.O.C. di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza di vari P.O. Viene offerto contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso In esecuzione della deliberazione del 30 giugno 2022, n. 1198, é indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami,, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza per l'area emergenza urgenza nello specifico nelle UU.OO.CC. di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza dei ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 25 settembre 2022) L’Azienda Sanitaria Locale1 Centroha indetto un Bando diper 20 Figure Professionali come Dirigente Medico dina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per l’area emergenza urgenza nelle U.O.C. dina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza di vari P.O. Viene offerto contratto a tempo indeterminato. Bando diIn esecuzione della deliberazione del 30 giugno 2022, n. 1198, é indettopubblico, per titoli ed esami,, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di dirigente medico dina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza per l'area emergenza urgenza nello specifico nelle UU.OO.CC. dina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza dei ...

