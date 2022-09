Volley, Mondiali femminili 2022: la Thailandia sorprende la Turchia, Belgio in scioltezza (Di sabato 24 settembre 2022) I Mondiali femminili 2022 di Volley regalano già la prima grande sorpresa. La Turchia, impegnata nella sfida d’esordio del gruppo B, viene sconfitta dalla Thailandia al tie-break mediante il punteggio di 2-3 (25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15). Il cammino iridato, dunque, inizia in salita per le turche, mentre le asiatiche portano a casa un importante successo che potrebbe già indirizzare parzialmente l’andamento del raggruppamento. Nel girone A, invece, quello in cui è presente anche l’Italia di Davide Mazzanti, il Belgio non ha nessun problema a sbarazzarsi in tre parziali di Portorico: il punteggio finale recita 25-15, 27-25, 25-15. La vittoria per la formazione europea vale il primato momentaneo nel proprio gruppo, in attesa della partita che la Nazionale italiana ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Idiregalano già la prima grande sorpresa. La, impegnata nella sfida d’esordio del gruppo B, viene sconfitta dallaal tie-break mediante il punteggio di 2-3 (25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15). Il cammino iridato, dunque, inizia in salita per le turche, mentre le asiatiche portano a casa un importante successo che potrebbe già indirizzare parzialmente l’andamento del raggruppamento. Nel girone A, invece, quello in cui è presente anche l’Italia di Davide Mazzanti, ilnon ha nessun problema a sbarazzarsi in tre parziali di Portorico: il punteggio finale recita 25-15, 27-25, 25-15. La vittoria per la formazione europea vale il primato momentaneo nel proprio gruppo, in attesa della partita che la Nazionale italiana ...

