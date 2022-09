Viti: «Under 21 gruppo di qualità. A Nizza tutto un altro calcio» (Di sabato 24 settembre 2022) Mattia Viti, difensore del Nizza e dell’Italia Under 21, ha parlato direttamente dal ritiro degli azzurri: le dichiarazioni Mattia Viti ha parlato dal ritiro dell’Italia Under 21 a Castel di Sangro. LE PAROLE – «La sconfitta contro l’Inghilterra ci ha fatto capire che qui c’è un gruppo importante e tanta qualità. Dopo un primo tempo di difficoltà i cambi ci hanno dato una marcia in più. Finora del Giappone abbiamo visto poche cose, sono una squadra molto orgaNizzata, forse non sono molto fisici, ma sono molto attenti, concentrati e quindi dovremo farci trovare pronti. Mi ritengo fortunato per confrontarmi col mondo estero e questa esperienza la consiglio perché ti cambia anche come uomo. Nel Nizza mi sto trovando molto bene anche ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Mattia, difensore dele dell’Italia21, ha parlato direttamente dal ritiro degli azzurri: le dichiarazioni Mattiaha parlato dal ritiro dell’Italia21 a Castel di Sangro. LE PAROLE – «La sconfitta contro l’Inghilterra ci ha fatto capire che qui c’è unimportante e tanta. Dopo un primo tempo di difficoltà i cambi ci hanno dato una marcia in più. Finora del Giappone abbiamo visto poche cose, sono una squadra molto orgata, forse non sono molto fisici, ma sono molto attenti, concentrati e quindi dovremo farci trovare pronti. Mi ritengo fortunato per confrontarmi col mondo estero e questa esperienza la consiglio perché ti cambia anche come uomo. Nelmi sto trovando molto bene anche ...

