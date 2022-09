Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2022 ore 15:30 (Di sabato 24 settembre 2022) Viabilità DEL 24 SETTEMBRE 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, RALLENTATO IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO TECNICO TRA FONDI E FORMIA; PERMANGONO RESIDUI RITARDI FINO A 40 MINUTI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI. E VENIAMO AL TRAFFICO CHE AL MOMENTO E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA REGIONALE SUBLACENSE SONO INIZIATI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CURA DI ASTRAL NEL COMUNE DI GUARCINO: SUL TRATTO INTERESSATO SI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)DEL 24 SETTEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, RALLENTATO IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO TECNICO TRA FONDI E FORMIA; PERMANGONO RESIDUI RITARDI FINO A 40 MINUTI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI. E VENIAMO AL TRAFFICO CHE AL MOMENTO E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA REGIONALE SUBLACENSE SONO INIZIATI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CURA DI ASTRAL NEL COMUNE DI GUARCINO: SUL TRATTO INTERESSATO SI ...

romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via dei Sette Metri tra Via della Marinella di Marino e Via Anagnina - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Gregorio VII - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in viale dei Colli Portuensi - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via Massa di San Giuliano tra Via Polense e Via del Casalone - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in via Baldo degli Ubaldi -