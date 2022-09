Ucraina: riservisti russi arrivano all' unita' militare di Vladivostok (Di sabato 24 settembre 2022) riservisti russi arrivano in autobus a un posto di blocco dell'unita' militare a Vladivostok, nella regione russa del Primorsky Krai, dopo essere stati richiamati dalla riserva per la mobilitazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022)in autobus a un posto di blocco dell', nella regione russa del Primorsky Krai, dopo essere stati richiamati dalla riserva per la mobilitazione ...

