Tiro a volo, Mondiali junior 2022: nel trap a squadre un oro ed un argento per l’Italia (Di sabato 24 settembre 2022) I Mondiali 2022 di Tiro a volo di Osijek (Croazia) quest’oggi hanno visto la conclusione del programma del trap junior: nelle prove a squadre per l’Italia sono arrivati un oro (titolo iridato di categoria per il team femminile) ed un argento (con il terzetto maschile). Nella gara femminile il team di Marika Patera, Giorgia Lenticchia e Sofia Littame, dopo aver vinto le qualificazioni con 199/225, domina la finale battendo per 6-0 (10-9, 11-8, 10-9) la Repubblica Ceca. Bronzo all’Australia, che regola gli USA per 6-2 (14-14, 11-9, 12-12, 15-10). Tra gli uomini la squadra di Emanuele Iezzi, Gianmarco Barletta ed Edoardo Antonioli, vittoriosa nelle qualificazioni con 206/225, cede in finale all’India per 4-6 (13-12, 14-13, 12-13, 14-15, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Ididi Osijek (Croazia) quest’oggi hanno visto la conclusione del programma del: nelle prove apersono arrivati un oro (titolo iridato di categoria per il team femminile) ed un(con il terzetto maschile). Nella gara femminile il team di Marika Patera, Giorgia Lenticchia e Sofia Littame, dopo aver vinto le qualificazioni con 199/225, domina la finale battendo per 6-0 (10-9, 11-8, 10-9) la Repubblica Ceca. Bronzo all’Australia, che regola gli USA per 6-2 (14-14, 11-9, 12-12, 15-10). Tra gli uomini la squadra di Emanuele Iezzi, Gianmarco Barletta ed Edoardo Antonioli, vittoriosa nelle qualificazioni con 206/225, cede in finale all’India per 4-6 (13-12, 14-13, 12-13, 14-15, ...

lst_glc : Fine partita: Fidelis Andria 1-1 AZ Picerno. Al tap-in di Urso risponde il tiro al volo di Golfo. Ancora una volta… - RumoreBianco2 : @huchukato Io ormai anche senza specchio, 5 secondi. Campione mondiale. Next step, tiro la siringa per aria e la ri… - ecchiudo : @China5ki In compenso c'è l'equitazione e i mondiali Juniores di Tiro a Volo - dicofilo : RT @baldanza_sergio: Sto a volo da un lancio di 30 metri, giro su se stesso e tiro a giro nell'angolino.. signori e signori #Raspadori! #It… - ottopagine : Tiro a volo, Mondiali Junior: Barletta mette a segno la doppietta #ContursiTerme -