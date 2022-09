Test moda, quale cintura preferisci? Dimmi quale scegli e ti dirò il tuo stile! (Di sabato 24 settembre 2022) La cintura è un capo di moda che può fare la differenza, anche in un Test! Dimmi quale scegli e svelerò alcuni dettagli sul tuo stile e come valorizzarti. Ti piace indossare la cintura oppure la metti solo per funzionalità? Cara amica, la situazione cambia se lo fai per non restare in mutande, oppure per darti quel tocco L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 settembre 2022) Laè un capo diche può fare la differenza, anche in une svelerò alcuni dettagli sul tuo stile e come valorizzarti. Ti piace indossare laoppure la metti solo per funzionalità? Cara amica, la situazione cambia se lo fai per non restare in mutande, oppure per darti quel tocco L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

elixcz : In Inghilterra non è più di moda, data l’organizzazione avranno fatto il test preventivo a tutti! - ilmaluma : oggi test d'ingresso di moda + un'ora di disegno. SIA MAI che qualcuno faccia un attentato???????????? - Fiorenzo_Pilla : Qualcuno sa ed è in grado di dirmi se, e nel caso come, come vengono distribuiti e utilizzati i dati raccolti duran… -