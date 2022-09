Simeone | ' ' Il Napoli sta bene | con i piedi per terra Scudetto? Viviamo ogni giorno al massimo

(Di sabato 24 settembre 2022): ''Stiamo percorrendo la strada giusta e siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda,al" Giovanni, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino parlando della sua nuova avventura in azzurro. Queste la sue parole: "Ilsta, con iper. Questa cosa di essere lassù sia in campionato che in Champions fa venire solo una voglia di continuare così, consapevoli che questa è la strada giusta. Siamo tranquilli e l’idea di dover migliorare sempre ci dà ancora più forza. Perchè ho accettato il? C’è stato qualcosa di speciale, quasi magico, fin dal primo momento in cui mi ...

realvarriale : Fondamentale vittoria di @sscnapoli sul campo di @acmilan.1° tempo di sofferenza,ripresa perfetta. #Kvara fa ammoni… - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: Simeone, parlando dei leader del Napoli, ha detto 'anche di Meret apprezzi la sua personalità'. Ma che dice? Quello non c… - MarcoDiMaro : Simeone: 'C’è stato qualcosa di speciale, quasi magico, fin dal primo momento in cui mi hanno parlato di Napoli. Ho… - MarcoDiMaro : Simeone, parlando dei leader del Napoli, ha detto 'anche di Meret apprezzi la sua personalità'. Ma che dice? Quell… - MackFuturistico : @Ettore31791256 @ItsGabbo05 @GiovaAlbanese Invece a Napoli fa la panchina a Simeone -

Commenta per primo La prima gioia in Champions, il gol vittoria a San Siro contro il Milan. È stato un mese indimenticabile per Giovanniche in questa nuova esperienza asta riuscendo a ritagliarsi il suo spazio. Il Cholito ha rilasciato un'intervista ai microfoni de' Il Mattino , eccone un estratto: COME SI STA NEL ...L'attaccante del, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino. 'Asi sta bene, con i piedi per terra. Questa cosa di essere lassù sia in campionato che in Champions fa ...ForzAzzurri.net - Il Mattino - Simeone: "Argentina Vorrei tanto, non mi convocano neanche con 17 gol". Giovanni Simeone, nell'intervista per il quotidiano, ha espresso la ...L'Italia vince e può ancora sperare nel primo posto nel girone di Nations League, l'Inghilterra è condannata alla retrocessione. Manca una partita adesso al termine di questa sosta nazionali, l'ultima ...