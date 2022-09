“Non vai affatto bene”. Amici 22, Alessandra Celentano dura: l’allieva in lacrime (Di sabato 24 settembre 2022) Ad Amici 22 Alessandra Celentano è già scatenata contro alcune allieve. Dopo aver fatto piangere Asia Bigolin, l’insegnante di ballo ha criticato duramente anche un’altra ballerina che è a sua volta scoppiata tra le lacrime. La concorrente ha ascoltato con attenzione le parole della nipote del cantante Adriano Celentano e poi, una volta che ha fatto ritorno in casetta, non ce l’ha fatta più ed è crollata emotivamente. Ulteriori reazioni della ragazza ci saranno sicuramente nella puntata del 25 settembre. Nel corso del daytime di Amici 22, Alessandra Celentano ha avuto un incontro con la studentessa. La concorrente non è subito finita tra le lacrime, ma al termine della conversazione, quando la maestra se n’era ormai ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Ad22è già scatenata contro alcune allieve. Dopo aver fatto piangere Asia Bigolin, l’insegnante di ballo ha criticatomente anche un’altra ballerina che è a sua volta scoppiata tra le. La concorrente ha ascoltato con attenzione le parole della nipote del cantante Adrianoe poi, una volta che ha fatto ritorno in casetta, non ce l’ha fatta più ed è crollata emotivamente. Ulteriori reazioni della ragazza ci saranno sicuramente nella puntata del 25 settembre. Nel corso del daytime di22,ha avuto un incontro con la studentessa. La concorrente non è subito finita tra le, ma al termine della conversazione, quando la maestra se n’era ormai ...

