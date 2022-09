Nadal, l'addio di Federer colpisce al cuore: si ritira dalla Laver Cup (Di sabato 24 settembre 2022) LONDRA (Inghilterra) - Non è ancora ufficiale ma Rafa Nadal si è ritirato dalla Laver Cup . Lo spagnolo, durante la diretta Instagram di Roger Federer , aveva ammesso di essere arrivato alla ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 settembre 2022) LONDRA (Inghilterra) - Non è ancora ufficiale ma Rafasi ètoCup . Lo spagnolo, durante la diretta Instagram di Roger, aveva ammesso di essere arrivato alla ...

chetempochefa : La bellezza dello sport in una foto: la commozione di Rafa #Nadal per l’addio al tennis del grande amico-rivale Rog… - FiorinoLuca : Rafael Nadal ?? “Roger é sempre stato l’avversario da battere. Invecchiando il nostro rapporto è migliorato costan… - WeAreTennisITA : ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Na… - Butterflreee : RT @chetempochefa: La bellezza dello sport in una foto: la commozione di Rafa #Nadal per l’addio al tennis del grande amico-rivale Roger #F… - MariaRossella4 : RT @chetempochefa: La bellezza dello sport in una foto: la commozione di Rafa #Nadal per l’addio al tennis del grande amico-rivale Roger #F… -