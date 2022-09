L’Inter potrebbe provare a prendere Cuadrado a parametro zero (Di sabato 24 settembre 2022) Juan Cuadrado potrebbe finire clamorosamente per giocare alL’Inter. Il calciatore è ai ferri corti con i bianconeri È un periodo buio quello che vive la Juventus, sopratutto per le situazioni in campo. Il malumore nello spogliatoio esiste ed è bello pesante, con vari giocatori che sembrano essere pronti a lasciare alla minima opportunità. Tra questi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Juanfinire clamorosamente per giocare al. Il calciatore è ai ferri corti con i bianconeri È un periodo buio quello che vive la Juventus, sopratutto per le situazioni in campo. Il malumore nello spogliatoio esiste ed è bello pesante, con vari giocatori che sembrano essere pronti a lasciare alla minima opportunità. Tra questi L'articolo

InterHubOff : ?? Perché qualcosa si muova subito, servirà un’uscita a gennaio: occhi puntati su Gosens, in estate vicino al Bayer… - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: @MarcoCH0 “Qualora subentrasse a Suning, Oaktree non manterrebbe la proprietà dell’Inter, ma la cederebbe al miglior offer… - MarcoCH0 : RT @InterHubOff: @MarcoCH0 “Qualora subentrasse a Suning, Oaktree non manterrebbe la proprietà dell’Inter, ma la cederebbe al miglior offer… - InterHubOff : @MarcoCH0 “Qualora subentrasse a Suning, Oaktree non manterrebbe la proprietà dell’Inter, ma la cederebbe al miglio… - CalcioPillole : L'#Inter potrebbe svolgere il ritiro invernale, durante i Mondiale in Qatar, in una nuova location. Tra le mete ci… -