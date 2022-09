La Nba non fa sconti, Robert Sarver sospeso per «bullismo e razzismo» (Di sabato 24 settembre 2022) Robert Sarver vende, la Nba segna un altro punto a suo favore nella lotta al razzismo. Il proprietario dei Phoenix Suns, sospeso qualche giorno fa per un anno dalla lega L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 settembre 2022)vende, la Nba segna un altro punto a suo favore nella lotta al. Il proprietario dei Phoenix Suns,qualche giorno fa per un anno dalla lega L'articolo proviene da il manifesto.

allitaliantrash : @berthaDJr è biden, non trump, perché 10 verticale è nba - GargAzazel : @_talebanikov @G_Cobianchi Lockout che mi sembra per quanto riguarda Nba, aumentare stipendi ma di certo non diminu… - infoitestero : NBA, da Amazon a Apple, i giganti del Big Tech (e non solo) in fila per comprare i Suns - alessiodainelli : @rprat75 Come mandare in fumo una brillante carriera... Dubito che Udoka avrà altre chance in NBA, né a Boston né a… - dalbertocarlos_ : Sarà che ci sono i Fab 4 quest’anno, ma la Laver Cup mi inizia a dare sempre più l’idea di un All Star Game tipo qu… -