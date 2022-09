Isola dei famosi, ex naufraga logorata dal dolore: non potrà farlo mai più (Di sabato 24 settembre 2022) Daniela Martani ha rivelato sui social di aver scoperto una verità terribile: l’ex naufraga non potrà avere figli. Tra i partecipanti dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi c’era anche Daniela Martani, anche se l’avventura in Honduras non è stata particolarmente soddisfacente per l’ex gieffina, eliminata dopo soli 22 giorni. Nonostante ciò, i fan sono rimasti comunque soddisfatti nel rivedere di nuovo Daniela Martani in un reality dopo l’esperienza con il Grande Fratello. Inoltre, l’ex naufraga è tornata in TV anche grazie al programma Star in the Star dopo essere stata presente per anni come ospite nei salotti pomeridiani, invitata specialmente da Barbara D’Urso. Tuttavia, dopo il suo ritorno dall’Honduras la conduttrice radiofonica ha dovuto fare i conti con una problematica ... Leggi su kronic (Di sabato 24 settembre 2022) Daniela Martani ha rivelato sui social di aver scoperto una verità terribile: l’exnonavere figli. Tra i partecipanti dell’edizione 2021 dell’deic’era anche Daniela Martani, anche se l’avventura in Honduras non è stata particolarmente soddisfacente per l’ex gieffina, eliminata dopo soli 22 giorni. Nonostante ciò, i fan sono rimasti comunque soddisfatti nel rivedere di nuovo Daniela Martani in un reality dopo l’esperienza con il Grande Fratello. Inoltre, l’exè tornata in TV anche grazie al programma Star in the Star dopo essere stata presente per anni come ospite nei salotti pomeridiani, invitata specialmente da Barbara D’Urso. Tuttavia, dopo il suo ritorno dall’Honduras la conduttrice radiofonica ha dovuto fare i conti con una problematica ...

angelodellosso : @SilvanaBuonoco2 Ma devi essere sbarcata l'altro ieri da qualche isola deserta. Una intera rete con i suoi talk pol… - CassianStanAcc : I've just watched episode S16 | E25 of L'Isola dei Famosi! - VINCENZ25499847 : @MadameA02 @MarcoNoel19 Vincerà per: mancanza di avversari, perchè dice cose di destra a gente di destra, perchè di… - mipiace17 : Rigassificatore, 'no allo stop dei traghetti' | Attualità ISOLA D'ELBA - taologia : RT @Iperborea_: Otelma: All'Isola dei Famosi si consuma quasi una strage quando Francesca Cipriani, durante una prova, spinge il Mago Otel… -