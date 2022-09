Il ruolo della comunicazione nell’ascesa della destra (Di sabato 24 settembre 2022) È altamente probabile che una coalizione di destra, ben lontana dal contenitore della moderazione, vinca quelle elezioni politiche che tutta l’Italia aspetta. È altamente probabile, quindi, che il governo italiano abbraccerà ufficialmente tutta una nuova narrazione, ben lontana dalla destra berlusconiana che abbiamo iniziato a conoscere nel 1994 e altrettanto lontana da quella confusa e autoreferenziale narrazione che la politica a rappresentanza dell’Italia ha portato avanti fino ad oggi. Facendo un passo indietro verrebbe proprio da chiedersi come sia possibile che una popolazione con un fresco ricordo del ventennio totalitarista scelga di abbandonarsi alla guida di una coalizione con una componente che si definisce in fierezza conservatrice, nazionalista, tradizionalista e sovranista. In effetti, parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 settembre 2022) È altamente probabile che una coalizione di, ben lontana dal contenitoremoderazione, vinca quelle elezioni politiche che tutta l’Italia aspetta. È altamente probabile, quindi, che il governo italiano abbraccerà ufficialmente tutta una nuova narrazione, ben lontana dallaberlusconiana che abbiamo iniziato a conoscere nel 1994 e altrettanto lontana da quella confusa e autoreferenziale narrazione che la politica a rappresentanza dell’Italia ha portato avanti fino ad oggi. Facendo un passo indietro verrebbe proprio da chiedersi come sia possibile che una popolazione con un fresco ricordo del ventennio totalitarista scelga di abbandonarsi alla guida di una coalizione con una componente che si definisce in fierezza conservatrice, nazionalista, tradizionalista e sovranista. In effetti, parte ...

