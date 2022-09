Il corpo del piccolo Mattia Lucoli è stato ritrovato: il saluto del papà (Di sabato 24 settembre 2022) Ci sono voluti otto giorni, in cui la speranza è diventata sempre più piccola, perché il corpo del piccolo Mattia Luconi, il bambino di otto anni che era disperso dopo l’alluvione nelle Marche, fosse ritrovato. Il bambino è stato rinvenuto intorno alle 15:30 in un campo a Passo Ripe di Trecastelli, a circa 13 km di distanza da Farneto, la località di Castelleone di Susa in cui la sera del 15 settembre abbandonò l’automobile, trascinata dalla piena, insieme alla madre Silvia Mereu, uscendo dal finestrino. I due erano poi stati separati dalla violenza dell’acqua: la madre è stata trovata infreddolita e ferita a un paio di km di distanza. Ci vorrà comunque l’esame del DNA per confermare senza ombra di dubbio che si tratti proprio di Mattia. Il corpo infatti era ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Ci sono voluti otto giorni, in cui la speranza è diventata sempre più piccola, perché ildelLuconi, il bambino di otto anni che era disperso dopo l’alluvione nelle Marche, fosse. Il bambino èrinvenuto intorno alle 15:30 in un campo a Passo Ripe di Trecastelli, a circa 13 km di distanza da Farneto, la località di Castelleone di Susa in cui la sera del 15 settembre abbandonò l’automobile, trascinata dalla piena, insieme alla madre Silvia Mereu, uscendo dal finestrino. I due erano poi stati separati dalla violenza dell’acqua: la madre è stata trovata infreddolita e ferita a un paio di km di distanza. Ci vorrà comunque l’esame del DNA per confermare senza ombra di dubbio che si tratti proprio di. Ilinfatti era ...

