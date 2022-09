Il cancelliere tedesco Scholz in visita da Mbs Si parla di gas | ma lui precisa | “Abbiamo discusso di diritti civili e di Khashoggi”

(Di sabato 24 settembre 2022) Con l’Europa in piena crisi energetica e l’inverno alle porte i leader occidentali tornano a bussare alla porta del principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammad bin Salman. Il tema al centro dei colloqui, nell’ambito del processo di normalizzazione con le monarchie del Golfo inaugurato dalladi Joe Biden, anche quella avvenuta dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, sarà inevitabilmente quello delle forniture energetiche, ma da Berlino tengono a chiarire che uno dei temi sul tavolo ha riguardato l’omicidio del giornalista Jamal, ucciso nella sede del consolato saudita a Istanbul il 2 ottobre di 4 anni fa: “di tutte le questioni riguardanti ie umani“, ha detto ildopo i ...

NicolaPorro : ?? Tutti a mettere becco nelle questioni italiane. L’ultima uscita è del cancelliere tedesco Olaf #Sholz. Il podcast… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Non c'è giustificazione per la guerra di occupazione della Russia contro l'Ucraina. Putin ha un obiettiv… - Margotweissene1 : RT @NamanTarcha: #Germania Il Cancelliere tedesco Scholz ricevuto dal principe ereditario saudita inizia il suo tour nei paesi del golfo al… - Boske_DG : RT @NamanTarcha: #Germania Il Cancelliere tedesco Scholz ricevuto dal principe ereditario saudita inizia il suo tour nei paesi del golfo al… - agatamicia : RT @NamanTarcha: #Germania Il Cancelliere tedesco Scholz ricevuto dal principe ereditario saudita inizia il suo tour nei paesi del golfo al… -

Eppure "il fatto che molti russi non vogliano partecipare alla guerra è un buon segnale", ha messo in evidenza il portavoce del, Steffen Hebestreit, ma bisogna trovare "una ...È pur vero che nei giorni scorsi anche ilsi è lanciato in dichiarazioni non appropriate e che lo stesso è accaduto con un filosofo francese intervistato su Rai3 nella ...La gestione delle richieste di asilo dei disertori russi sarà sul tavolo della riunione convocata lunedì a Bruxelles dalla presidenza ceca dell’Ue.Con le sue dichiarazioni contro il voto italiano sgradito, Ursula von der Leyen ha violato gli stessi Trattati europei che dovrebbe applicare e difendere ...