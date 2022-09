Harry Maguire risponde alle critiche: “Non mi interessa cosa dicono. La storia parla per me” (Di sabato 24 settembre 2022) Harry Maguire risponde alle critiche. Il difensore del Manchester United e della Nazionale inglese ha scelto di parlare a TalkSport per replicare agli attacchi sulle sue prestazioni: “Non mi interessa cosa sta dicendo la gente. La storia parla per me: sono il capitano del Manchester United, è una grande cosa. Alla gente piacciono i click, per quello dicono certe cose. Ho partecipato all’Europeo dopo una lesione di otto settimane, sono entrato nella squadra del torneo e ho saltato solo una partita”, spiega il difensore più pagato della storia. Nel 2019 l’ex Leicester passò ai Red Devils per la cifra record di 87 milioni, cifra record per un giocatore inglese, prima del ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022). Il difensore del Manchester United e della Nazionale inglese ha scelto dire a TalkSport per replicare agli attacchi sulle sue prestazioni: “Non mista dicendo la gente. Laper me: sono il capitano del Manchester United, è una grande. Alla gente piacciono i click, per quellocerte cose. Ho partecipato all’Europeo dopo una lesione di otto settimane, sono entrato nella squadra del torneo e ho saltato solo una partita”, spiega il difensore più pagato della. Nel 2019 l’ex Leicester passò ai Red Devils per la cifra record di 87 milioni, cifra record per un giocatore inglese, prima del ...

