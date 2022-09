Grazie Annemiek van Vleuten!

Leggi su blogciclismo

(Di sabato 24 settembre 2022) Quel che è successo alla prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo passerà alla storia, ma d’altronde è ciò che succede ogni qualvoltavan Vleuten mette il suo sigillo personale. Il tempo passa e gli aggettivi per descriverla sono terminati da anni. Forse ne rimane uno soltanto: divina. Divina, perché la ragazzina classe ’82 è andata a prendersi il suo secondo Mondiale su strada in un modo che ha colto di sorpresa tutti, perché nessuno avrebbe scommesso un euro su di lei stavolta. LEGGI ANCHE: Dove vedere i Mondiali di ciclismo in diretta tv e streaming Tuttavan Vleuten racchiusa in settecento metri La cronostaffetta disputatasi nei giorni precedenti per l’Olanda è stata tremenda, a tal punto che la scena se l’è presa un gabbiano che si è schiantato contro il povero Bauke Mollema. Poi la Van Vleuten è finita per ...