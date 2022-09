GP Giappone MotoGP: Marquez lo squalo delle qualifiche mentre Pecco affoga (Di sabato 24 settembre 2022) Le qualifiche del GP del Giappone classe MotoGP ci restituiscono il Marc Marquez che conosciamo. La pioggia incessante, che stravolge il programma del sabato di Motegi, esaltano le doti dell’otto volte iridato, alla sua prima pole dopo oltre 1000 giorni. Faticano invece i candidati al titolo, in particolar modo Pecco Bagnaia. Domani, il torinese di casa Ducati partirà addirittura dalla quarta fila! GP Giappone MotoGP: cosa succede nelle qualifiche? La pioggia copiosa che allaga il circuito di Motegi comporta la cancellazione delle FP3 ed una lunga pausa per le qualifiche della Moto2. La Q1 parte con oltre un’ora di ritardo, ma lo spettacolo è di quelli buoni. Alla fine è il duo Pramac di Jorge Martin e Johann ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 settembre 2022) Ledel GP delclasseci restituiscono il Marcche conosciamo. La pioggia incessante, che stravolge il programma del sabato di Motegi, esaltano le doti dell’otto volte iridato, alla sua prima pole dopo oltre 1000 giorni. Faticano invece i candidati al titolo, in particolar modoBagnaia. Domani, il torinese di casa Ducati partirà addirittura dalla quarta fila! GP: cosa succede nelle? La pioggia copiosa che allaga il circuito di Motegi comporta la cancellazioneFP3 ed una lunga pausa per ledella Moto2. La Q1 parte con oltre un’ora di ritardo, ma lo spettacolo è di quelli buoni. Alla fine è il duo Pramac di Jorge Martin e Johann ...

