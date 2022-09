GF Vip 7: Alfonso Signorini ha stretto un patto di protezione con Pamela Prati? (Di sabato 24 settembre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip è finalmente partita e, come chiaro che fosse, la lente di ingrandimento è finita su Pamela Prati. La showgirl è la concorrente più chiacchierata e discussa di quest’anno, eppure è riuscita ad evitare la nomination che sembrava scontata visti i precedenti. In molti si sono stupiti, altri hanno condiviso. Tuttavia, ci sarebbe lo zampino di Alfonso Signorini dietro al fatto che la maggior parte degli inquilini ha difeso la Prati. GF Vip 7, scatta un nuovo caso finto fidanzato? La preoccupazione di Signorini Una concorrente ha lasciato un po' perplesso il conduttore quando ha parlato del fidanzato turco Grande Fratello Vip 7: ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 settembre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip è finalmente partita e, come chiaro che fosse, la lente di ingrandimento è finita su. La showgirl è la concorrente più chiacchierata e discussa di quest’anno, eppure è riuscita ad evitare la nomination che sembrava scontata visti i precedenti. In molti si sono stupiti, altri hanno condiviso. Tuttavia, ci sarebbe lo zampino didietro al fatto che la maggior parte degli inquilini ha difeso la. GF Vip 7, scatta un nuovo caso finto fidanzato? La preoccupazione diUna concorrente ha lasciato un po' perplesso il conduttore quando ha parlato del fidanzato turco Grande Fratello Vip 7: ...

MartinaComis : @Genta25517085 Ma cosa centra amo, se mi dai un programma intellettuale non lo voglio mica il trash, ma siamo al g… - ladrodifioriii : RT @salvatrash1: ALFONSO NON TI SAREMO MAI GRATI PER ELENOIRE FERRUZZI AL GF VIP OGGI SI È FATTA LA STORIA #gfvip - martadicecose : Alfonso inconsapevolmente è riuscito ad ottenere quello che stava cercando di programmare Maria: uomini e donne vip Elfo 1 Biondina 0 - dagostinoLucia3 : @mrsincoerenza Oddio ma davvero??????Tu un giorno andrai al gf vip me lo sento. Non sto seguendo nulla del gfvip per… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Attilio Romita furioso con Alfonso Signorini: «Se mi chiamano col ca**o che vado in confession… -