SecolodItalia1 : Buttafuoco: “Letta ha dato voce alla sinistra più insopportabile. Come il cane della Cirinnà”… -

Formiche.net

È una canzone che può esserein tanti modi diversi, tutti giusti, proprio come, per l'appunto,... Riccardo Zanotti, Elio Biffi (tastiere), Nicola(chitarra), Matteo Locati (batteria), ...... penso a Francesco Rutelli , ma anche a Dario Franceschini ", aggiunge. Secondo cui in ... L'ultimo è stato Massimo Bray nel governo di Enriconel 2013, senza lasciare grandi tracce. "... Conservatorismo non fascismo. La destra di Giorgia Meloni secondo Buttafuoco L’accostamento al fascismo è del tutto improprio e inopportuno. Fratelli d’Italia è un partito conservatore che parla agli “esuli in patria”, esclusi dal pensiero unico, ed è legato agli Usa e all’Uni ...Ex operaio metalmeccanico, oggi affabula i passanti nella Villa Comunale di Salerno. «Ho 55 anni, vorrei rimettermi in gioco. Ma in queste condizioni chi mi prende» ...