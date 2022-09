WhatsApp, nuova truffa all’orizzonte: “Ciao mamma”, ecco come funziona (Di venerdì 23 settembre 2022) WhatsApp ha visto da poco arrivare una nuova truffa. Un tentativo molto silenzioso che potrebbe portare seri guai alla vittima. ecco di cosa si tratta e come fare per evitarla. Il mondo della rete è composto da tanti tentativi di questo genere. Soprattutto nell’ultimo periodo, WhatsApp è stata al centro di tantissime truffe. Nonostante si sappi, ormai, che esistono tali scenari le truffe continuano a fare vittime. Proprio come in questo ultimo caso in cui i numeri di truffati è molto alto. Foto fonte CanvaLa truffa che sveleremo in seguito è stata segnalata in Australia. Quanto accaduto ha allarmato tutta la comunità ed ha fatto muovere la Australian Competition and Consumer Commission in direzione di protezione dei ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 settembre 2022)ha visto da poco arrivare una. Un tentativo molto silenzioso che potrebbe portare seri guai alla vittima.di cosa si tratta efare per evitarla. Il mondo della rete è composto da tanti tentativi di questo genere. Soprattutto nell’ultimo periodo,è stata al centro di tantissime truffe. Nonostante si sappi, ormai, che esistono tali scenari le truffe continuano a fare vittime. Proprioin questo ultimo caso in cui i numeri diti è molto alto. Foto fonte CanvaLache sveleremo in seguito è stata segnalata in Australia. Quanto accaduto ha allarmato tutta la comunità ed ha fatto muovere la Australian Competition and Consumer Commission in direzione di protezione dei ...

