ULTIM’ORA – La Uefa sanziona la Juventus | i dettagli

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo la pubblicazione di alcuni video sul comportamento di alcuni tifosi juventini nella trasferta di Champions League contro il Psg del 6 settembre scorso, arriva la sanzione da parte della.Come riporta TMW, cori discriminatori e razzisti sono stati puniti con una multa di 15mila euro. Ma non solo.sanzione Come si apprende da un comunicato ufficiale, laè statata con una chiusura parziale dello Stadium (1.000 posti). Inoltre, lafa sapere che ai tifosi bianconeri sarà vietata una trasferta europea. Entrambe le sanzioni – si legge nella nota – con pena sospesa e dunque applicabili alla prossima infrazione. Alessio Nicolosi

NumeroDiez_10 : ULTIM’ORA! ?? È arrivata la decisione dell’#UEFA in merito alla possibile partecipazione della #Russia a #EURO2024.… -

...dell'per Spalletti che non potrà contare su Hirving Lozano rimasto a Napoli per sindrome para influenzale. Il messicano si aggiunge agli indisponibili Osimhen e Demme (assente in lista)...Le parole di Osimhen Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post - partita di Napoli - Liverpool 4 - 1 inChampions League . L'attaccante nigeriano però ha rassicurato squadra e ... In Spagna hanno stilato la top 11 degli esclusi da Luis Enrique