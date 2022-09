Sai che esiste una città che si chiama proprio ‘Babbo Natale’? In questo posto è Natale 365 giorni l’anno (Di venerdì 23 settembre 2022) Manca sempre meno a Natale e in tanti si stanno già organizzando per abbellire la casa con albero, presepe e luci. C’è poi chi ha prenotato un weekend in qualche parte del mondo per scoprire la tradizione natalizia del posto e chi volerà in uno dei luoghi dove è sempre Natale. Infatti, esistono dei Paesi in cui l’atmosfera natalizia rimane per tutto l’anno, uno tra questi è Santa Claus in Indiana. LEGGI ANCHE:–La tomba di Babbo Natale: in questa città perduta ci sono i resti di Santa Claus? La leggenda Santa Claus in Indiana, dove è sempre Natale Si chiama Santa Claus, in italiano Babbo Natale ed è una delle città dove è Natale 365 giorni all’anno. Gli ... Leggi su funweek (Di venerdì 23 settembre 2022) Manca sempre meno ae in tanti si stanno già organizzando per abbellire la casa con albero, presepe e luci. C’è poi chi ha prenotato un weekend in qualche parte del mondo per scoprire la tradizione natalizia dele chi volerà in uno dei luoghi dove è sempre. Infatti, esistono dei Paesi in cui l’atmosfera natalizia rimane per tutto, uno tra questi è Santa Claus in Indiana. LEGGI ANCHE:–La tomba di Babbo: in questaperduta ci sono i resti di Santa Claus? La leggenda Santa Claus in Indiana, dove è sempreSiSanta Claus, in italiano Babboed è una delledove è365al. Gli ...

CarloCalenda : Gravissime le parole di Tremonti su Draghi. Un governo che ha portato il paese vicino al default. E questo sarebbe… - Link4Universe : Ma la gente che è contenta di veder vincere fascisti solo perché così vede 'la gente su internet che rosica'... ?????… - rubio_chef : Caro @robertosaviano che scrivi solo per avere la saccoccia gonfia e per riempire il tuo ego sionista con inutili l… - maurozanchetta5 : @Giorgiolaporta Beata ignoranza , lo sai che i Fascisti, In Ungheria si chiamano Jobbik e non Fidesz e alle ultime… - Alederossi1 : RT @simona_libera: Agli elettori di sinistra che dicono “voterò sinistra italiana pur odiando il Pd” ricordo il vecchio adagio che diceva “… -