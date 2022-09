Sabatini: “Perché Zerbin e non Zaniolo in Nazionale? Frittata del Napoli se prendeva… (Di venerdì 23 settembre 2022) Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini si è espresso su vari temi ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma. Il cronista ha detto la sua sia sulle vicende riguardanti il Napoli sia sugli impegni con la Nazionale, con varie risposte sulle scelte di Roberto Mancini: “Napoli in testa? È una sorpresa positiva per gli azzurri. Ero un fan di Kvaratskhelia già da quando seguivo la Nazionale georgiana. Mi aspettavo potesse sostituire al meglio Insigne, a differenza di quanto pensavo per il centrocampo e la difesa, ma è cambiato tutto. Lo scudetto è meglio pensarlo e non parlarne. Questo è un campionato molto strano a causa di questa sosta che durerà due mesi”. “Mancini? I giocatori devono avere la voglia di giocare in Nazionale, se ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 settembre 2022) Il giornalista di Mediaset Sandrosi è espresso su vari temi ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma. Il cronista ha detto la sua sia sulle vicende riguardanti ilsia sugli impegni con la, con varie risposte sulle scelte di Roberto Mancini: “in testa? È una sorpresa positiva per gli azzurri. Ero un fan di Kvaratskhelia già da quando seguivo lageorgiana. Mi aspettavo potesse sostituire al meglio Insigne, a differenza di quanto pensavo per il centrocampo e la difesa, ma è cambiato tutto. Lo scudetto è meglio pensarlo e non parlarne. Questo è un campionato molto strano a causa di questa sosta che durerà due mesi”. “Mancini? I giocatori devono avere la voglia di giocare in, se ...

napolipiucom : Sabatini: 'Perché Zerbin e non Zaniolo in Nazionale? Frittata del Napoli se prendeva... #CalcioNapoli #sabatini… - simodihno2 : RT @tuttonapoli: Sabatini: “Perché c’è Zerbin e non Zaniolo in Nazionale?” - tuttonapoli : Sabatini: “Perché c’è Zerbin e non Zaniolo in Nazionale?” - DavidBasco86 : Per Sabatini (a Radio Sportiva) Roma e Napoli in CL, con Milan/Inter/Juve che si giocheranno 2 posti... chissà perc… - albese5 : @CheccoCasano Non si va da nessuna parte così. Manca il dolore della sconfitta, come diceva Sabatini. La determinaz… -