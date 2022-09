Roma, rapina al supermercato: titolare minacciato con un taglierino (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma. Prima minaccia il titolare del supermercato con un taglierino poi scappa con la ‘refurtiva’ ancora addosso. La sua fuga non è tuttavia durata molto e il malvivente, un uomo Romano di 44 anni, è stato consegnato alla giustizia. Leggi anche: Roma, prima la minaccia e poi la deruba: 29enne del Senegal terrorizza una turista rapina al supermercato: l’intervento dei militari Ad intervenire, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere e della Stazione Roma Porta Portese che hanno arrestato un Romano di 44 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e gravemente indiziato di aver messo a segno una rapina ai danni di un supermercato di via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022). Prima minaccia ildelcon unpoi scappa con la ‘refurtiva’ ancora addosso. La sua fuga non è tuttavia durata molto e il malvivente, un uomono di 44 anni, è stato consegnato alla giustizia. Leggi anche:, prima la minaccia e poi la deruba: 29enne del Senegal terrorizza una turistaal: l’intervento dei militari Ad intervenire, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaTrastevere e della StazionePorta Portese che hanno arrestato unno di 44 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e gravemente indiziato di aver messo a segno unaai danni di undi via ...

CorriereCitta : Roma, rapina al supermercato: titolare minacciato con un taglierino - ilfaroonline : Roma, rapina un supermercato armato di taglierino: in manette pregiudicato - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Da Patierno a Lillo, tanta Italia alla Festa di Roma. Esordi, doc e serie come Django. Pietro Castellitto rapina Duce #A… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Da Patierno a Lillo, tanta Italia alla Festa di Roma Esordi, doc e serie come Dja… - AnsaRomaLazio : Da Patierno a Lillo, tanta Italia alla Festa di Roma. Esordi, doc e serie come Django. Pietro Castellitto rapina Du… -