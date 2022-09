Quando giocano Federer e Nadal oggi in doppio | orario preciso Laver Cup | programma | dove vederli in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il grande giorno è arrivato. Quest’Rogergiocherà la sua ultima partita da professionista. Nella splendida cornice della O2 Arena di Londra (luogo che è stato per 12 anni la casa delle ATP Finals), la leggenda svizzera rappresenterà il Team Europa nelvalevole per laCup 2022 prima di appendere definitivamente la racchetta al chiodo. Federe giocherà in coppia con l’eterno rivale/amico Rafael. Lo svizzero e lo spagnolo sfideranno gli statunitensi Jack Sock/Frances Tiafoe, con quest’ultimi che rappresenteranno il Resto del Mondo. La partita in questione sarà la seconda della sessione serale, che comincerà alle ore 20:00. L’incontro si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 e in direttasu Discovery+, Eurosport Player, Sky Go e DAZN. OA Sport ...