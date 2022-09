Pierce Brosnan presenta i suoi figli: ecco chi sono Dylan e Paris (Di venerdì 23 settembre 2022) In una lunga intervista molto informale a GQ France, Pierce Brosnan ha ufficialmente presentato i suoi due figli, Dylan e Paris, avuti con la sua seconda moglie, la giornalista Keely Shaye Smith, con cui l’attore è sposato dal 2001. Il più grande dei due è Dylan, nato nel 1997: capelli lunghi, musicista appassionato di ogni genere di strumento. Il secondo è Paris, classe 2001, amante del surf e della pittura, ha anche sfilato in passerella come modello per Balmain, Dolce & Gabbana e Moschino. Entrambi, però, hanno ereditato dal padre l’amore per cinema e hanno già girato alcuni documentari, cimentandosi come filmmaker. Dylan ha frequentato le superiori e l’università a Los Angeles, ma l’infanzia con ... Leggi su diredonna (Di venerdì 23 settembre 2022) In una lunga intervista molto informale a GQ France,ha ufficialmenteto idue, avuti con la sua seconda moglie, la giornalista Keely Shaye Smith, con cui l’attore è sposato dal 2001. Il più grande dei due è, nato nel 1997: capelli lunghi, musicista appassionato di ogni genere di strumento. Il secondo è, classe 2001, amante del surf e della pittura, ha anche sfilato in passerella come modello per Balmain, Dolce & Gabbana e Moschino. Entrambi, però, hanno ereditato dal padre l’amore per cinema e hanno già girato alcuni documentari, cimentandosi come filmmaker.ha frequentato le superiori e l’università a Los Angeles, ma l’infanzia con ...

