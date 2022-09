Mosca rilancia | «Nucleare | perché no» E i giovani scappano

giufragio : Credibile come quello che 'sevinconoinolasciolapoliticaèunaquestionedidignita ??' Open: Mosca si mostra possibilist… - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Anche i deputati russi potrebbero essere inviati al fronte. La proposta del presidente della Duma - infoitinterno : Mosca: “Legittimo arruolare chi protesta”. E Medvedev rilancia: “Possiamo usare armi nucleari” - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: Anche i deputati russi potrebbero essere inviati al fronte. La proposta del presidente della Duma - IlPrimatoN : Anche i deputati russi potrebbero essere inviati al fronte. La proposta del presidente della Duma -

Il Primato Nazionale

: "Legittimo arruolare chi protesta". E Medvedev: "Possiamo usare armi nucleari" Esteri Primo Piano: "Legittimo arruolare chi protesta". E Medvedev: "Possiamo usare armi ...Ogni segnale di una volontà degli Stati Uniti di migliorare le relazioni sarà preso seriamente, ha assicurato il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov . Tuttavia, al momento la direzione ... Mosca: “Legittimo arruolare chi protesta”. E Medvedev rilancia: “Possiamo usare armi nucleari” Anche le due potenze asiatiche auspicano il dialogo per la fine del conflitto in Ucraina e difendono l'integrità territoriale del Paese; Lavrov isolato afferma di non riporre alcuna fiducia nella cort ...Medvedev minaccia l’occidente con l’atomica. Biden: «Mai». Scambio di prigionieri, consegnati a Kiev i comandanti dell’Azov. La ribellione alla coscrizione si allarga: mercoledì oltre 1.300 arrestati, ...