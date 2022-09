Ligue 1 | Schmeichel parte male al Nizza | fuori forma e regole infrante in ritiro

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 settembre 2022) Non è un buon inizio quello di Kasper, nuovo portiere del. L’estremo difensore danese, secondo quanto riportato dal sito francese RMC Sports, si è presentato incon una percentuale di grasso corporeo nettamente superiore a quella consentita. Il figlio d’arte ex Leicester si è inoltre presentato in ritardo alle riunioni di squadra e non ha rispettato i giorni di riposo obbligatori. Addirittura sembrerebbe che il 35enne di Copenaghen abbia parlato con il proprietario del club per far sì che fosse lui a giocare la prima partita, scavalcando l’allenatore Lucien Favre, che però gli ha preferito il secondo portiere Marcin Bulka. SportFace.