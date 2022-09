Letta: "Nostra rimonta figlia di migliore classe dirigente su territori, impegno inizia adesso" (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma 23 settembre 2022 "Nostro impegno comincia adesso, perché la rimonta di questi giorni è figlia del fatto che il nostro partito e lista sono la migliore classe politica dei territori. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma 23 settembre 2022 "Nostrocomincia, perché ladi questi giorni èdel fatto che il nostro partito e lista sono lapolitica dei. ...

repubblica : Letta: 'Meloni lavora per sfasciare la nostra Europa. Un regalo a Mosca' - BelpietroTweet : Nel report americano non ci sono nomi di politici di casa nostra. Ma giornali e Pd hanno per ore scatenato una cane… - AlexBazzaro : Letta: 'Questo voto è la nostra Brexit” Spin migliore per andare a votare non poteva trovarlo. Grazie Enrico. - Affaritaliani : Letta: “Nostra rimonta figlia di migliore classe dirigente su territori, impegno inizia adesso” - MartaDaje : ‘Possiamo litigare, ma l’Europa è casa nostra’ bravo Letta ???????????? #lultimaparola #maratonamentana -