Italia batte Inghilterra (1-0) ed è seconda nel girone. Di Raspadori la prodezza decisiva. Pagelle

La risolve Raspadori. Con un bellissimo gol. Così l'Italia vince la partita chiave contro l'Inghilterra e si consola, almeno un po', dal fatto di non poter andare, a novembre al Mondiale in Qatar

