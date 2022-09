Inter Roma, senza Brozovic scalpita Asllani: comanda lui (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo un precampionato importante, Asllani ha visto poco il campo con la maglia dell’Inter ma contro la Roma toccherà a lui Dopo un precampionato importante, Asllani ha visto poco il campo con la maglia dell’Inter ma contro la Roma toccherà a lui. Con la squalifica di Brozovic, sarà il classe 2002 albanese a comandare la mediana contro il suo vecchio mito José Mourinho. Subito una prova importante per l’ex Empoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo un precampionato importante,ha visto poco il campo con la maglia dell’ma contro latoccherà a lui Dopo un precampionato importante,ha visto poco il campo con la maglia dell’ma contro latoccherà a lui. Con la squalifica di, sarà il classe 2002 albanese are la mediana contro il suo vecchio mito José Mourinho. Subito una prova importante per l’ex Empoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

