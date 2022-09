Nicolabrunialti : RT @RedattoreSocial: “Il mondo di Leo, al Festival delle serie tv il racconto sull'#autismo è multimediale. @Nicolabrunialti - superabileinail : “Il mondo di Leo, al Festival delle serie tv il racconto sull'autismo è multimediale'. L’illustratore e regista… - Cristin15576621 : @Benny13581610 @MilesiOrietta @nicole31833067 Il senso? Spero tu stia scherzando ?? Quando devono scendere giù però… - RedattoreSocial : “Il mondo di Leo, al Festival delle serie tv il racconto sull'#autismo è multimediale. @Nicolabrunialti - infoitscienza : In Triennale ‘IL MONDO DI LEO’, il primo progetto multimediale inclusivo su un bambino con autismo -

Mi-Lorenteggio

Ildi, il primo progetto multimediale inclusivo che racconta le avventure di un bambino con autismo , sarà presentato ai bambini in occasione di FeST - Festival delle Serie tv, dall'......il matrimonio e diventando poi una delle coppie cinematografiche più amate e invidiate del... Elena Lietti chi è l'attrice di Siccità/ Il compagno Michael Margotta e il figlioMicaela ... In Triennale 'IL MONDO DI LEO', il primo progetto multimediale inclusivo su un bambino con autismo - MI-LORENTEGGIO.COM - LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA, POLITICA, ANNUNCI, SPORT, FOTO E VIDEO DI MILANO E LA LOMBARDIA Il Mondo di Leo, il primo progetto multimediale inclusivo su un bambino autistico, sarà presentato sabato 24 settembre dalle ore 14.00 alla Triennale di Milano in occasione di FeST - Festival delle Se ...E chiaramente, come nelle edizioni precedenti, l’Argentina parte favorita e gli occhi sono tutti per Leo Messi, ancora alla ricerca della vittoria in Coppa del Mondo. Un sogno per eguagliare il grande ...