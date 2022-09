Giaele De Donà contro Ginevra Lamborghini: “Falsa Buona! Io so i motivi” (Di venerdì 23 settembre 2022) Giaele De Donà è entrata ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip e questa mattina parlando con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso si è apertamente scagliata contro Ginevra Lamborghini accusandola di essere una Falsa. Ha colpevolizzato Ginevra poiché non è chiara con quello che racconta. Inizialmente diceva di non sapere il motivo della rottura con Elettra Lamborghini, sua sorella. Poi ha detto di aver fatto delle piccole cose che le avrebbero dato fastidio. ” Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è”. Leggi anche: Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 Giaele ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022)Deè entrata ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip e questa mattina parlando con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso si è apertamente scagliataaccusandola di essere una. Ha colpevolizzatopoiché non è chiara con quello che racconta. Inizialmente diceva di non sapere il motivo della rottura con Elettra, sua sorella. Poi ha detto di aver fatto delle piccole cose che le avrebbero dato fastidio. ” Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è”. Leggi anche: Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 7...

tuttopuntotv : Giaele De Donà contro Ginevra Lamborghini: “Falsa Buona! Io so i motivi” #gfvip #gfvip7 #GiaeleDeDonà… - leti_luca : RT @hocambiato_nome: Scusate ma solo io non conoscevo Sara Manfuso e Giaele De Donà?Cioè chi sono, che hanno fatto,da quale strano meccanis… - hocambiato_nome : Scusate ma solo io non conoscevo Sara Manfuso e Giaele De Donà?Cioè chi sono, che hanno fatto,da quale strano mecca… - Novella_2000 : Giaele De Donà rivela di conoscere i veri motivi della lite tra Ginevra ed Elettra Lamborghini (VIDEO) #gfvip - andreastoolbox : #Giaele De Donà critica Ginevra Lamborghini e fa una rivelazione -