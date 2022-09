Elezioni, Letta chiude la campagna elettorale del Pd, ma la piazza è semivuota: i video dell’alto (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo l’evento del centrodestra a piazza del popolo a Roma, la stessa piazza della Capitale è stata scelta dal Pd per il comizio di chiusura. Se all’inizio dell’evento conclusivo della campagna elettorale dem, alle 18.20, la piazza era semivuota, le presenze sono cresciute di poco un’ora dopo, quando alle 19.30 è stato lo stesso segretario Pd Enrico Letta a prendere la parola per l’intervento conclusivo. Al momento dell’ingresso di Letta, dalla piazza è partito il coro “Enrico, Enrico”: “Una sensazione incredibile. Grazie a tutti”, ha esordito il leader dem, con alle sue spalle, a semicerchio, quasi a circondarlo, tutto i vertici Pd. Ma nemmeno Letta è riuscito a scaldare la piazza, che è rimasta per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo l’evento del centrodestra adel popolo a Roma, la stessadella Capitale è stata scelta dal Pd per il comizio di chiusura. Se all’inizio dell’evento conclusivo delladem, alle 18.20, laera, le presenze sono cresciute di poco un’ora dopo, quando alle 19.30 è stato lo stesso segretario Pd Enricoa prendere la parola per l’intervento conclusivo. Al momento dell’ingresso di, dallaè partito il coro “Enrico, Enrico”: “Una sensazione incredibile. Grazie a tutti”, ha esordito il leader dem, con alle sue spalle, a semicerchio, quasi a circondarlo, tutto i vertici Pd. Ma nemmenoè riuscito a scaldare la, che è rimasta per ...

