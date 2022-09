Covid: circolare, per vaccini Omicron 4-5 stesse priorità di quelli Omicron 1 (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. (Adnkronos Salute) - Il vaccino bivalente anti-Covid aggiornato alle sottovarianti Omicron 4-5 viene raccomandato in via prioritaria per le stesse categorie alle quali è stato consigliato il bivalente adattato a Omicron 1. Lo spiegano ministero della Salute, Consiglio superiore di sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità, in una circolare ministeriale di 'Aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m-Rna bivalenti'. "A seguito dell'autorizzazione da parte di Ema e Aifa della formulazione bivalente original/BA.4-5 del vaccino Comirnaty*" di Pfizer-BioNTech, si ricorda nel documento, "sono ora disponibili, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19, due ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Milano, 23 set. (Adnkronos Salute) - Il vaccino bivalente anti-aggiornato alle sottovarianti4-5 viene raccomandato in via prioritaria per lecategorie alle quali è stato consigliato il bivalente adattato a1. Lo spiegano ministero della Salute, Consiglio superiore di sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità, in unaministeriale di 'Aggiornamento delle indicazioni sull'utilizzo deia m-Rna bivalenti'. "A seguito dell'autorizzazione da parte di Ema e Aifa della formulazione bivalente original/BA.4-5 del vaccino Comirnaty*" di Pfizer-BioNTech, si ricorda nel documento, "sono ora disponibili, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2/-19, due ...

