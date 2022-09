Chiara Ferragni mostra il suo lato B | la sfilata sensuale che stupisce i fan

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 23 settembre 2022) La famosissima influencer italianasi èta in unaprima di andare con il marito alladi moda di un noto marchio italianoè una delle, se non la, influencer più famose in Italia. Nata a Cremona il 7 maggio 1987, ha iniziato la sua carriera nel mondo del web con il blog di moda The Blonde Salad. Il blog ha riscosso un successo incredibile, che ha permesso alladi farsi conoscere in tutta Italia e, in seguito, in tutto il mondo. L'influencer di Cremona ha dito, negli anni, di avere numerosi talenti: ha presentato diverse linee di moda, ha partecipato a sfilate come modella e nel 2020 ha partecipato in un video musicale di Baby K. Attualmente, ...