Calciomercato Juve, Arrivabene ha scelto il terzino: può firmare a febbraio (Di venerdì 23 settembre 2022) Non c'è soltanto il momento disastroso in campo nell'agende della dirigenza Juventina. I problemi di questa rosa, di cui Allegri non riesce a trovare una quadra, sono evidenti da almeno tre anni. Il centrocampo fa fatica e subisce continui infortuni. Gli esterni difensivi, soprattutto a sinistra, hanno finito la benzina. Alex Sandro a sinistra e Cuadrado a destra vengono dati come sicuri partenti alla fine della stagione. Il solo Danilo, se pur uomo spogliatoio, non basta. Arrivabene & Co sembrano così aver varato il piano Grimaldo. FOTO: Getty – Grimaldo-Benfica-Maccabi Negli intrecci del destino la linea Lisbona-Torino è ancora più calda, non solo per il girone di Champions League. Secondo quanto riportato da Record, media portoghese, la Juve sta insistendo per Grimaldo. Il giocatore ha dimostrato ottime capacità ...

