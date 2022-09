Borsa: Milano in calo del 3,13%, nuovi massimi per Btp (Di venerdì 23 settembre 2022) Amplia il calo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che perde il 3,13% a 21.119 punti. Balza di 17,2 punti il rendimento annuo dei Btp decennali, che tocca nuovi massimi al 4,32%. In rialzo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Amplia ilPiazza Affari, con l'indice Ftse Mib che perde il 3,13% a 21.119 punti. Balza di 17,2 punti il rendimento annuo dei Btp decennali, che toccaal 4,32%. In rialzo il ...

