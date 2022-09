"Barbone di me***, ti porto in tribunale": Wanna Marchi, minacce e insulti (Di venerdì 23 settembre 2022) "Oggi non venderei più sale e amuleti". Stefania Nobile, che da poco ha visto realizzare la serie tv sulla loro storia, vuole dire la sua. Nota per le truffe tramite televendite, Stefania dà la loro versione dei fatti: la sua e quella della madre Wanna Marchi. Alle due i quattro appuntamenti su Netflix sono piaciuti, anche se non mancano alcuni rimproveri: "In certi momenti mi sono sentita quasi male, soprattutto per le testimonianze fasulle. A un certo punto - spiega la Marchi al Fatto Quotidiano - l'avvocato della parte civile sostiene che il mio legale mi ha invitato a piangere davanti al giudice; Barbone di me**a! Lo porto in tribunale". Ma sono altri gli aspetti della serie tv che a mamma e figlia non vanno giù. Tra questi "la gente che parla incappucciata". Alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) "Oggi non venderei più sale e amuleti". Stefania Nobile, che da poco ha visto realizzare la serie tv sulla loro storia, vuole dire la sua. Nota per le truffe tramite televendite, Stefania dà la loro versione dei fatti: la sua e quella della madre. Alle due i quattro appuntamenti su Netflix sono piaciuti, anche se non mancano alcuni rimproveri: "In certi momenti mi sono sentita quasi male, soprattutto per le testimonianze fasulle. A un certo punto - spiega laal Fatto Quotidiano - l'avvocato della parte civile sostiene che il mio legale mi ha invitato a piangere davanti al giudice;di me**a! Loin". Ma sono altri gli aspetti della serie tv che a mamma e figlia non vanno giù. Tra questi "la gente che parla incappucciata". Alcuni ...

