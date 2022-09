Alluvione Marche, negli anni abbiamo fatto di tutto per costruire una ‘tempesta perfetta’ (Di venerdì 23 settembre 2022) di Andrea Agapito Ludovici* I tragici fatti di questi giorni che hanno colpito le Marche hanno riportato l’attenzione sul cambiamento climatico in atto e sulla estrema vulnerabilità del nostro territorio, martoriato per decenni da una cattiva gestione. Siamo improvvisamente passati dall’emergenza siccità a quella alluvioni. Gli oltre 400 millimetri di pioggia caduti su quella regione in poche ore ci hanno fatto dimenticare la siccità peggiore degli ultimi 70 anni. Ma questa altalena tra fenomeni estremi rispecchia la prevista evoluzione del cambiamento climatico nella regione mediterranea, che è e sarà interessata da sempre più lunghe ondate di calore alternate da precipitazioni intense, concentrate in poco tempo. Ma siamo preparati a gestire questa spesso tragica giostra di eventi? La risposta per ora è ‘no’ e con un paradosso: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) di Andrea Agapito Ludovici* I tragici fatti di questi giorni che hanno colpito lehanno riportato l’attenzione sul cambiamento climatico in atto e sulla estrema vulnerabilità del nostro territorio, martoriato per decenni da una cattiva gestione. Siamo improvvisamente passati dall’emergenza siccità a quella alluvioni. Gli oltre 400 millimetri di pioggia caduti su quella regione in poche ore ci hannodimenticare la siccità peggiore degli ultimi 70. Ma questa altalena tra fenomeni estremi rispecchia la prevista evoluzione del cambiamento climatico nella regione mediterranea, che è e sarà interessata da sempre più lunghe ondate di calore alternate da precipitazioni intense, concentrate in poco tempo. Ma siamo preparati a gestire questa spesso tragica giostra di eventi? La risposta per ora è ‘no’ e con un paradosso: il ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'al… - rtl1025 : ? Marche, è stato trovato il corpo del piccolo #MattiaLuconi, 8 anni, disperso dopo che l'#alluvione del 15 settemb… - RaiNews : Ritrovato il corpo di Mattia, il bimbo di otto anni scomparso durante l'alluvione nelle Marche - VerdeVetriolo : RT @francotaratufo2: #MentitoreSeriale #RenziFaiSchifo #Coso sbotta col Fatto: “Mentite, i 45 milioni per le Marche c’erano”. Ecco cosa h… - AndreaPellicani : RT @francotaratufo2: #MentitoreSeriale #RenziFaiSchifo #Coso sbotta col Fatto: “Mentite, i 45 milioni per le Marche c’erano”. Ecco cosa h… -