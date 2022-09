Alluvione Marche, continua la ricerca di uno dei due dispersi: sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro nel torrente Nevola (Di venerdì 23 settembre 2022) Si è giunti all’ottavo giorno di lavoro per i vigili del fuoco impegnati con sommozzatori e squadre a terra per scandagliare il torrente Nevola nella zona di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, alla ricerca di uno dei due dispersi travolti dalla piena d’acqua, in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito le Marche, con nubifragi e alluvioni che si sono abbattuti sulla regione causando morti e dispersi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Si è giunti all’ottavo giorno diper idelimpegnati cone squadre a terra per scandagliare ilnella zona di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, alladi uno dei duetravolti dalla piena d’acqua, in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito le, con nubifragi e alluvioni che si sono abbattuti sulla regione causando morti e. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

