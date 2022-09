Un progetto allarmante: embrioni artificiali come pezzi di ricambio (Di giovedì 22 settembre 2022) Creare embrioni e gameti artificiali, un progetto non solo inquietante ma sempre meno fantascientifico e sul quale ci sono importanti investimenti. Una società biotecnologica annuncia di aver creato embrioni umani artificiali a partire da cellule staminali. Creare artificialmente la vita: un sogno allucinato, da apprendisti stregoni, che attraversa la storia, da Simon Mago – al L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 settembre 2022) Crearee gameti, unnon solo inquietante ma sempre meno fantascientifico e sul quale ci sono importanti investimenti. Una società biotecnologica annuncia di aver creatoumania partire da cellule staminali. Creare artificialmente la vita: un sogno allucinato, da apprendisti stregoni, che attraversa la storia, da Simon Mago – al L'articolo proviene da La Luce di Maria.

