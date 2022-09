Torna lo sciopero globale per il clima, Friday’s for Future in piazza: i cortei in 70 città (Di giovedì 22 settembre 2022) Venerdì, 23 settembre, c’è lo sciopero globale per il clima, che si svolgerà in contemporanea in tutto il mondo. E anche in Italia Friday’s for Future scende in piazza, si stima in 70 città. Un corteo che arriva a seguito di diversi disastri climatici che si stanno abbattendo in più parti della terra. Il nostro Paese, in questi giorni, è infatti alle prese con i danni e la conta delle vittime dell’alluvione avvenuto nelle Marche. Un disastro che «ci ricorda quali siano le conseguenze di ignorare la crisi climatica», ha commentato Agnese Casadei – portavoce di di Fridays for Future Italia – spiegando il valore della mobilitazione di domani. Dai giovani attivisti arriva anche un appello alla politica italiana a pochi ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Venerdì, 23 settembre, c’è loper il, che si svolgerà in contemporanea in tutto il mondo. E anche in Italiaforscende in, si stima in 70. Un corteo che arriva a seguito di diversi disastritici che si stanno abbattendo in più parti della terra. Il nostro Paese, in questi giorni, è infatti alle prese con i danni e la conta delle vittime dell’alluvione avvenuto nelle Marche. Un disastro che «ci ricorda quali siano le conseguenze di ignorare la crisitica», ha commentato Agnese Casadei – portavoce di di Fridays forItalia – spiegando il valore della mobilitazione di domani. Dai giovani attivisti arriva anche un appello alla politica italiana a pochi ...

