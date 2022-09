Terremoto Modena, scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 (Di giovedì 22 settembre 2022) Una scossa di Terremoto, seguita da un'altra di minore intensità, si è verificata in Emilia poco prima delle 17.50, nel Modenese nella zona dell'Appennino al confine con la provincia di Lucca. La stima provvisoria dell'Ingv parla di una scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2. Circa un minuto dopo un'altra scossa, al momento segnalata tra 2.9 e 3.4 di magnitudo. La scossa è stata avvertita sull'Appennino emiliano, ma anche in Toscana. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Unadi, seguita da un'altra di minore intensità, si è verificata in Emilia poco prima delle 17.50, nel Modenese nella zona dell'Appennino al confine con la provincia di Lucca. La stima provvisoria dell'Ingv parla di unaditra 3.7 e 4.2. Circa un minuto dopo un'altra, al momento segnalata tra 2.9 e 3.4 di. Laè stata avvertita sull'Appennino emiliano, ma anche in Toscana.

