Tempesta d’amore | anticipazioni 23 settembre | Ariane darà una mano a Werner

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 settembre 2022)continua ad intrattenere i suoi numerosissimi telespettatori. Venerdì 232022, nella fascia preserale di Rete 4 andrà in onda una nuova puntata, che stando ai rumor riserverà non pochi colpi di scena. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo al nuovo appuntamento della soap opera tedesca.23Nel corso della puntata di, che andrà in onda venerdì 232022,si offrirà di dare unaa cercare Cornelia: sarà proprio lei a trovarla!. La Tac escluderà che ci siano delle lesioni interne; Robert eringrazieranno...