Scontri Napoli-Liverpool | sette Daspo per i tifosi inglesi

(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il questore diha emessoprovvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive () per altrettantidopo l’incontro di Champions contro ildisputato il 7mbre allo stadio Maradona. Destinatari delper un anno sono i cinque ultras, tra i 27 e i 38 anni, che sono stati denunciati per rissa, danneggiamento e getto pericoloso di cose dopo uno scontro in via Cristoforo Colombo con un gruppo dipartenopei. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, si è accertato che i cinque avevano risposto alle provocazioni ricevute da alcuninapoletani lanciando pietre, sedie ed altri oggetti. ...

