Roma | cede scala al Globe Theatre dopo spettacolo per ragazzi | 10 soccorsi dal 118

(Di giovedì 22 settembre 2022) Diecisono statidai vigili del fuocoil crollo di unadi legno all’interno dela Villa Borghese a. Gli studenti sono stati aiutati ad uscire dalla struttura, dove si stava svolgendo unoper le scolaresche, appena terminato al momento del crollo. Sullac’erano una quindicina dialcuni dei quali sono rimasti contusi e portati in ospedale. Isono stati affidati alle cure del 118 e sarebbero in discrete condizioni. Sono tutt’ora in corso le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Cede una scala del Globe theatre a Roma al termine di uno spettacolo per le scuole, una decina i contusi #ANSA - donatda : RT @MediasetTgcom24: Roma, cede scala del Globe Theatre al termine di uno spettacolo per scolaresche #globetheatre #roma #villaborghese ht… - GiaPettinelli : Cede scala del Globe theatre a Roma al termine spettacolo scuole, una decina i contusi - Giornaleditalia : #RomacrolloGlobeTheatre Roma, crollo al Globe Theatre: cede la scala al termine di uno spettacolo. Diversi studenti… - zazoomblog : Roma crollo al Globe Theatre: cede la struttura durante uno spettacolo. Sei ragazzi feriti - #crollo #Globe… -

Mentre "l'eroe in viaggio" è una femmina che nondi un millimetro rispetto a chi vorrebbe ... La scrittrice era nata il 27 settembre 1871 a Nuoro e morì ail 15 agosto 1936. Nel 1927 le venne ...... via Mercanti, corso Vittorio Emanuele, via dei Principati, corso Garibaldi, viae ... come gli altri apostoli, si stringe alla Vergine Maria, Madre dolorosa che, però, nonmai alla ...Una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. (ANSA) ...Crollo al Globe Theatre di Roma. Una parte della struttura ha ceduto durante uno spettacolo teatrale a cui stava assistendo un gruppo di studenti. I vigili del fuoco stanno ...